الخازن: البطريرك الراعي يبقى الضمانة للبنان

صدر عن المكتب الاعلامي للنائب فريد هيكل الخازن بيان جاء فيه:



"إطمأن النائب فريد هيكل الخازن عن صحة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعد العملية الجراحية التي أجريت لغبطته.



ويتمنى الخازن للراعي دوام الصحة والعافية، مؤكداً ان البطريرك الراعي يبقى الضمانة للبنان ولسيادته واستقلاله وعيشه المشترك."

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