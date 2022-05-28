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لبنان

الخازن: البطريرك الراعي يبقى الضمانة للبنان

Lebanon 24
28-05-2022 | 07:03
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صدر عن المكتب الاعلامي للنائب فريد هيكل الخازن بيان جاء فيه:

"إطمأن النائب فريد هيكل الخازن عن صحة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعد العملية الجراحية التي أجريت لغبطته.

ويتمنى الخازن للراعي دوام الصحة والعافية، مؤكداً ان البطريرك الراعي يبقى الضمانة للبنان ولسيادته واستقلاله وعيشه المشترك."
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