اللواء عباس ابراهيم: التوافق السياسي كفيل باستمرار لبنان

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قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم خلال غداء تكريمي على شرفه في زحلة: اتمنى ان يتحمل الجميع المسؤولية لجبه التحديات المقبلة بسلام وليكن التعاون والحوار شعار المرحلة التي سنخوضها مما ينعكس ايجابا على الوضعين المعيشي والأمني.واضاف " التوافق السياسي في العناوين المفصلية كفيل باستمرار لبنان واستقراره وسنعمل على توفير بيئة سليمة لان لا خيار سوى الدولة ومؤسستها".وشكر دولة الإمارات على التعاون في قضية الدكتور ريشار خراط معلنا "الاستمرار في التعاون لحل قضية كل الموقوفين في الإمارات".