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لبنان

البنك الدولي ينوه بمشاريع كاريتاس لبنان

Lebanon 24
28-05-2022 | 07:37
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بحث رئيس التفتيش المركزي جورج عطيه والخبيرة الأولى في الحماية الاجتماعية والعمل والجندرة ومديرة مشروع الطارىء لدعم شبكة الامان الاجتماعي في البنك الدولي حنين السيد، مع رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود، في المبنى الرئيسي لرابطة كاريتاس لبنان في سن الفيل، في الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للمجتمع اللبناني، بحضور المدير التنفيذي السيد جيلبير زوين ومدراء الرابطة.
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ونوهت السيد ب"أهمية عمل كاريتاس وانتشارها على كل الاراضي اللبنانية، وجهودها المتواصلة للتخفيف من آلام الناس وحاجاتهم، في ظل الظروف القاسية التي يمر بها لبنان".
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