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لبنان

وزير الاقتصاد يحذر التجار... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-05-2022 | 07:42
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طالب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام من جميع تجار المواد الغذائية بكل أصنافها وأصحاب السوبرماركت الالتزام التام ببيع المواد الغذائية وكل السلع بحسب التسعير المحدث لسعر الصرف ، محذّراً من عدم الالتزام أو التلاعب بقصد احتكار المواد الغذائية والسلع بأصنافها كافة بغية تحقيق ارباح غير مشروعة.
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وختم بيانه بالتشديد على أن مديرية حماية المستهلك، وكل أجهزة الرقابة في الوزارة وبالتنسيق والمواكبة من الاجهزة الامنية ستطلق دورياتها للتفتيش والمراقبة، وستتخذ كل الاجراءات الردعية والعقابية المشددة للغاية بحق كل من توسّله نفسه التلاعب بالأمن الغذائي للبنانيين”.
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