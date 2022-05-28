عصفور مستقبلًا رستم: المجلس الإسلامي العلوي سيكون إلى جانبه وزملائه النواب

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استقبل القائم برئاسة المجلس الإسلامي العلوي الشيخ محمد خضر عصفور النائب أحمد رستم في مكتبه في دارة المجلس في طرابلس.وقال عصفور في تصريح: "رحبت برستم وهنأته بفوزه واستمعت إلى شرحه الدقيق واهتمامه بالعمل لخدمة لبنان وجميع اللبنانيين، واحترامه للمرجعية الدينية ومؤسسة المجلس والعمل المؤسساتي ومتابعة شؤون الطائفة وقضايا أبنائها وحقوقهم والتعاون مع الجميع لوحدة الصف الداخلي، واهتمامه بالعمل الجدي لخدمة عكار وأهلها الطيبين في المناطق العكارية كافة، بالتنسيق مع زملائه النواب، وحرصه على وحدة الصف العكاري والحفاظ على ثقافة عكار، والعمل لما فيه مصلحة الوطن، والسعي لتحصين مؤسسات الدولة ومؤسسة الجيش الوطني وأجهزته الأمنية، وبما يوفقه الله لخدمة عكار وجميع اللبنانيين".وأثنى عصفور على "توجهات النائب والثقافة الوطنية التي يتمتع بها، واهتمامه بالعمل بما يرضي الله ويخدم جميع اللبنانيين" مضيفا "إن الظروف السياسية والإقتصادية صعبة ويتطلب ذلك تضافر جهود جميع السياسيين للنهوض بالوطن، ومتابعة شؤون الناس، والسعي لمستقبل أفضل"، مؤكدا أن "مؤسسة المجلس ستكون إلى جانبه وإلى جانب زملائه النواب لما يقتضيه نجاح مهامهما في خدمة الوطن وخدمة جميع اللبنانيين، والله ولي الأمر والتوفيق".