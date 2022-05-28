Advertisement

لبنان

جبري التقى كوريه: لوضع حد لتفلت انهيار الليرة وارتفاع الأسعار

Lebanon 24
28-05-2022 | 07:47
A-
A+
Doc-P-956867-637893461312596646.png
Doc-P-956867-637893461312596646.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل الأمين العام لحركة الأمة الشيخ عبدالله جبري، متروبوليت بيروت وتوابعها للسريان الأرثوذكس المطران دانيال كوريه، وعرض معه الأوضاع الراهنة، و"تسارع انهيار العملة الوطنية إثر انتهاء الانتخابات النيابية، وارتفاع الأسعار وجميع المواد والسلع والمحروقات بشكل جنوني، في ظل انعدام أي تدابير رسمية لوضع حد لهذا التفلت".
Advertisement

وبحسب بيان، كان تأكيد خلال اللقاء على أن "ما يفعله الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني ومقدسات الأمة هو قمة الظلم، ويستدعي نضالا شديدا من الشعب الفلسطيني ومقاومته من أجل حقوقه في وطنه ودفاعا عن مقدساته".

وحيا "الصمود السوري ومواجهته للمؤامرة الكبرى التي تتعرض لها سوريا شعبا وقيادة وحضارة وتاريخا ومستقبلا"، مؤكدين أنه "كما استطاعت إجهاض كل حلقات المؤامرة منذ عام 2011، بما فيها من حصار واستهداف واعتداءات إرهابية مترافقة مع اعتداءات صهيونية، ستستمر سوريا في مواجهتها وصمودها حتى كسر المؤامرة وهزيمتها".

وبالمناسبة حيا الشيخ جبري الدور الإنساني والوطني الجامع الذي يؤديه المطران كوريه، سواء بانفتاحه على الجميع، أو في سعيه الدائب والمستمر في تطوير العلاقات مع كل الأطياف والقوى اللبنانية، والتي تصب في مصلحة لبنان عموما، وبيروت خصوصا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:48 | 2022-05-28
11:05 | 2022-05-28
11:00 | 2022-05-28
10:39 | 2022-05-28
10:22 | 2022-05-28
10:19 | 2022-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website