كسبار تفقد مكتب نقابة المحامين في مرجعيون

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زار نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار مع عدد من أعضاء مجلس النقابة والمحامين، مكتب النقابة في سرايا مرجعيون الحكومي.وشدد على أن "المكتب يجب أن يكون أفضل بكثير مما هو عليه، وعلى ضرورة وجود مكتبة للمحامين"، لذلك يجب العمل مع القائمقام لتقديم غرفة اضافية أو أكثر ملاصقة لغرفة النقابة بهدف توسيعها". وتحدث عن "ضرورة إيلاء موضوع المناطق الأهمية اللازمة"، مؤكدا العمل لتنفيذ ما هو مقتنع به".بعد ذلك لبى دعوة المحامي سامر البعلبكي إلى الغداء في دارته في منطقة العديسة الحدودية. وألقى كلمة قال فيها: "بكل فرح وامتنان نلبي هذه الدعوة لأننا نحب الجنوب الذي قدم الشجاعة والتضحية. الجنوب المنطقة التي قدمت الدم من اجل الدفاع عن ارضها، واليوم لمناسبة عيد المقاومة والتحرير في 25 أيار، أتمنى التحرير الكامل لكل الأرض فتعود كل حبة تراب الى الوطن وتعود معها العزة والكرامة".أضاف: "في كل مقالاتي أذكر الإمام المغيب السيد موسى الصدر وأنا واحد من أتباعه وتلاميذه، ومن يقرأ ويتابع مقالاتي يعرف مدى تأثري بهذه الشخصية. دائما اكتب عن تواضع واعتدال ومحبة هذا الرجل لمواطنيه وعدم قبوله بأي ظلم أو مس بكرامة الآخر".