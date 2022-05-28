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لبنان

باخرة محملة بالفيول تصل الى لبنان (صورة)

Lebanon 24
28-05-2022 | 07:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وصول الباخرة المحملة بالفيول الى المياه الاقليمية اللبنانية والتي من المفترض ان تزود معامل الكهرباء بالكمية اللازمة من الفيول لانتاج الكهرباء.
 
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باخرة

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