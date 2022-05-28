باخرة محملة بالفيول تصل الى لبنان (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وصول الباخرة المحملة بالفيول الى المياه الاقليمية اللبنانية والتي من المفترض ان تزود معامل الكهرباء بالكمية اللازمة من الفيول لانتاج الكهرباء.

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