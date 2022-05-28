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لبنان

بري التقى بو صعب في عين التينة

Lebanon 24
28-05-2022 | 08:08
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استقبل الرئيس نبيه بري  في عين التينة النائب الياس أبو صعب حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية ونتائج الإنتخابات النيابية اللقاء الذي استمر زهاء ساعة غادر بعده النائب أبو صعب دون الإدلاء بتصريح.
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نبيه بري

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