بري التقى بو صعب في عين التينة

استقبل الرئيس نبيه بري في عين التينة النائب الياس أبو صعب حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية ونتائج الإنتخابات النيابية اللقاء الذي استمر زهاء ساعة غادر بعده النائب أبو صعب دون الإدلاء بتصريح.

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