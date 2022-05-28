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لبنان

بلدية سير الضنية: مهمة الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة

Lebanon 24
28-05-2022 | 08:18
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ناشدت بلدية سير- الضنية، في بيان، أهالي البلدة ومصطافيها "البدء بتنفيذ الفرز من المصدر بأقصى درجة ممكنة في حياتكم اليومية، ولو كان بفصلكم للنفايات الصلبة القابلة للتدوير عن العضوية منها، درءا للآثار السلبية المتوقعة والمدمرة على صحتنا وبيئتنا، وتلافيا لتعرضنا للآفات الحاملة للأمراض"، معلنة أنها "على استعداد لتقديم أي مساعدة أو مشورة بخصوص عملية الفرز".
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وأوضحت البلدية أنه "مع بداية فصل الصيف وموسم الإصطياف، وما يحمله معه من تزايد كميات نفايات البلدية الصلبة المتولدة من القطاع السكني وغيره، وبسبب التكلفة المالية الواسعة والتمويل الضئيل وقلة اليد العاملة، والضرورة الملحة لتخفيف الأعباء المالية والإدارية، تكون مهمة مشاركة الأهالي والمصطافين ومساهمتهم في تقاسمنا المسؤوليات تجاه البيئة والمجتمع، واتخاذ الدور الإيجابي المرافق لتحمل أعباء النفايات، لأننا معا نصنع بلدة أفضل".
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