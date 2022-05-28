الحريري يعزي العاهل الأردني بوفاة والد الملكة رانيا

أبرق الرئيس سعد الحريري اليوم إلى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، معزيا بوفاة والد الملكة رانيا العبدالله، الدكتور فيصل صدقي الياسين، سائلا الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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