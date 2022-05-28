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لبنان

الحريري يعزي العاهل الأردني بوفاة والد الملكة رانيا

Lebanon 24
28-05-2022 | 08:44
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 أبرق الرئيس سعد الحريري اليوم إلى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، معزيا بوفاة والد الملكة رانيا العبدالله، الدكتور فيصل صدقي الياسين، سائلا الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
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سعد الحريري

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