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لبنان

حريق في أحد معامل صناعة "البلاستيك" (صورة)

Lebanon 24
28-05-2022 | 09:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق  في أحد معامل صناعة البلاستيك في منطقة برسا في قضاء الكورة.
 
وبسبب الحريق غطى الدخان الاسود سماء المنطقة.
 
وتوجهت فرق الاطفاء الى المعمل للعمل على اطفاء الحريق.
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حريق

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