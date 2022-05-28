بعدما طعن أحد الأشخاص على خلفية أفضلية مرور.. قوى الأمن توقفه في طرابلس

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أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المدعو "ا.ع" في محلة شارع الراهبات في طرابلس وهو مطلوب لقيامه في وقت سابق بطعن احد الاشخاص على خلفية افضلية مرور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".أحيل الموقوف إلى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقه.