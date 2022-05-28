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لبنان

في زحلة: أرسل فيديو إلى أصدقائه... ومن ثم شنق نفسه!

Lebanon 24
28-05-2022 | 09:40
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أقدم الشاب ش.خ. على شنق نفسه اليوم، داخل شقته في حوش الأمراء – زحلة من دون معرفة الأسباب الأساسية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وكان قد أرسل الشاب فيديو إلى اصدقائه قبل وفاته.
وتم نقل الجثة إلى مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي.
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