في زحلة: أرسل فيديو إلى أصدقائه... ومن ثم شنق نفسه!

أقدم الشاب ش.خ. على شنق نفسه اليوم، داخل شقته في حوش الأمراء – زحلة من دون معرفة الأسباب الأساسية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وكان قد أرسل الشاب فيديو إلى اصدقائه قبل وفاته.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي.

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