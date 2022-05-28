اعتصام لمنتجي الحليب في القاع والمشاريع: لوقف التهريب السوري

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نفذ منتجو الحليب في القاع والمشاريع، اعتصاما قرب مركز نقطة الجمارك القديمة، تخلله سكب كميات من الحليب أمام المجمع، احتجاجا على منع نقل المنتوج من القاع الى المناطق الاخرى بحجة المنافسة والحليب المهرب من سوريا.وناشد المعتصمون وزير الزراعة "التدخل لحل هذه المشكلة والا سوف يصعدون التحركات ويقطعون الطرق"، داعين القوى الامنية والجيش الى "وقف التهريب السوري عبر الطرق غير الشرعية".