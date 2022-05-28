جنبلاط نعى الخوري: اليوم يغيب القدر قلمًا كبيرًا من أقلام الصحافة اللبنانية والعربية

غرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر": "وكم خرج من كنف حرمون عبر التاريخ رجال كبار في السياسية والفكر والقلم تألقوا في لبنان وسوريا والمهجر.اليوم يغيب القدر عن منطقة حاصبيا وجبل الشيخ وقرية الكفير قلما كبيرا من أقلام الصحافة اللبنانية والعربية. راجح الخوري رحمه الله".

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