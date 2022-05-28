بلدية القرقف نفذت المرحلة الاولى من مشروع "MASAR" البيئي

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نفذت بلدية القرقف بالتعاون مع اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع، المرحلة الاولى من مشروع "Masar" المنفذ من قبل المنظمة الكاتولونية وبتمويل من الاتحاد الاوروبي، وتضمنت توزيع الحاويات البلاستيكية على شوارع وأحياء البلدة وعلى كامل مساحة النطاق العقاري والاداري فيها على أن تستكمل يوم غد الاحد.ودعا رئيس البلدية الشيخ يحيى الرفاعي المواطنين الى "المحافظة على نظافة شوارعهم وأحيائهم والتعاون مع البلدية لتطبيق سياسة النظافة العامة في البلدة التزاما بتعاليم شرعنا الحنيف".