افتتاح معرض بيروت الدولي للابتكار 2022

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نظمت الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث (المركز الاقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين)، معرض بيروت الدولي للابتكار (BIIS 2022) بنسخته الثالثة، والذي جمع افتراضيا العديد من المبتكرين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بهدف مساعدتهم على تثمين أبحاثهم وتوجرة ابتكاراتهم عبر عرضها أمام العديد من المستثمرين، في حضور رئيس الهيئة الوطنية رضوان شعيب، مدير حاضنة الابتكار في الهيئة ومؤسس تحالف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية ربيع بعلبكي، مدير الجمعية الكندية للتكنولوجيا والمهارات مونسك تشانغ.بعلبكيتحدث بداية بعلبكي مرحبا بالحضور ومنوها بالمبتكرين "الذين يتحدون الظروف الصعبة ويبدعون بابتكارات متميزة تتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتعزز نقل التكنولوجيا"، آملا "المشاركة المباشرة وجها لوجه بالسنوات المقبلة لتعزيز التفاعل المباشر بين المبتكرين".تشانغوثم كانت كلمة لتشانغ نوه فيها ب"التعاون القديم بينه وبين الهيئة الوطنية حيث يشارك سنويا عدد من المخترعين اللبنانيين في معارض الابتكار في كندا، وشجع المبتكرين على المضي قدما في مجال الابتكار لأنه شغف مثمر يعزز الثقة بالنفس والتفوق".شعيببدوره أعلن شعيب نتائج المبتكرين وشكرهم لمشاركتهم المميزة بالمعرض، كما شكر فريق عمل الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث الذي اجتهد بالتحضير لهذا النشاط، مواجها كل الأزمات للتأكيد على أن بيروت لا تزال منارة في مجال الابتكار وريادة الأعمال.إشارة الى أن المعرض استضاف أفرادا ومؤسسات من لبنان، كندا، السعودية، مصر، ألمانيا، اندونيسيا، ايران، العراق، المغرب، عمان، رومانيا، سوريا، تركيا، اليمن، السودان.