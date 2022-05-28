بشأن أوراق الإقتراع في الإنتخابات.. هذا ما أوضحته "الداخلية"

نفت مصادر وزارة الداخلية عبر قناة الـ"MTV" ما يتمّ تداوله بأن رفضها تسليم مستندات تتعلق بنتائج الانتخابات هو خرق لقانون الحق في الوصول الى المعلومات.

وأكدت المصادر أنه و بحسب المادة 108 من قانون الانتخاب، فإن أوراق الاقتراع تحفظ لدى مصرف لبنان بصورة سرية ضمن رزم تشير إلى الأقلام الواردة منها، وذلك لمدة 3 اشهر من تاريخ إعلان النتائج ثم تتلف من قبل وزارة الداخلية والبلديات بموجب محضر وفق الأصول ما لم تكن موضوع مراجعة أو طعن أمام المجلس الدستوري.

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ولفتت المصادر إلى أن الجهة الوحيدة المخولة الحصول على المستندات المذكورة هي المجلس الدستوري فقط.