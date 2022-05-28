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لبنان

حادث مروع في طرابلس.. سيارة تصطدم بملالة للجيش! (صورة)

Lebanon 24
28-05-2022 | 10:39
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وقع حادث سير مروّع على طريق سكة الشمال في جبل محسن- طرابلس، نتيجة اصطدام سيارة بملّالة عسكرية للجيش ودراجة نارية.
 
وأدى الحادث إلى جرح 5 أشخاص، وقد عمل الصليب الأحمر اللبناني على نقلهم إلى مستشفيات المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال. 
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