حادث مروع في طرابلس.. سيارة تصطدم بملالة للجيش! (صورة)

وقع حادث سير مروّع على طريق سكة الشمال في جبل محسن- طرابلس، نتيجة اصطدام سيارة بملّالة عسكرية للجيش ودراجة نارية.

وأدى الحادث إلى جرح 5 أشخاص، وقد عمل الصليب الأحمر اللبناني على نقلهم إلى مستشفيات المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.