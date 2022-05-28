تيمور جنبلاط: للاسراع بتشكيل حكومة توقف الانهيارات

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شدد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط على "اولوية معالجة القضايا المعيشية والاجتماعية والصحية التي تهم المواطنين، في ظل وطأة الأزمات الخانقة التي يعاني منها المجتمع، والانصراف بعد الانتخابات التي جرت لتنفيذ الوعود، ووضع حد للانهيارات المتلاحقة كي يبقى لنا دولة ووطن"، داعيا الى "تشكيل حكومة سريعا لمعالجة الاوضاع المتفاقمة اقتصاديا واجتماعيا وحياتيا وموضوع الكهرباء، وعدم التلهي بشعارات سياسية واصطفافات شعبوية لا تفيد".كلام النائب جنبلاط جاء خلال لقائه عشرات الوفود الشعبية والاهلية والاجتماعية من الجبل وباقي المناطق غصت بها باحات قصر المختارة وقاعاته العامة للتهنئة بنتائج الاستحقاق الانتخابي النيابي الاخير والبحث بالمطالب الحياتية والانمائية والخدماتية العامة، وتقدمها رجال دين وفاعليات ومجالس بلدية واختيارية، بمشاركة نواب اللقاء الديموقراطي: اكرم شهيب، بلال عبد الله وراجي السعد.ومن ابرز الوفود التي قصدت المختارة من بلدة الباروك ضم مشايخ وآباء والعائلات الروحية ومن حزب "القوات اللبنانية" في البلدة والمجلسين البلدي والاختياري، وألقى الشيخ سعيد محمود كلمة مشايخ واهالي البلدة، مؤكدا "الوفاء لدار المختارة بدعاء المشايخ الكبار وعلى رأسهم المرحوم الشيخ ابو حسن عارف حلاوي التي تبقى الرجاء لكل الشرفاء والمخلصين في الجبل والدفاع عن عروبة لبنان"، والاب ايلي كيوان شاكرا للنائب جنبلاط "وهذه الدار ما قدمته وتقدمه لاجل الصمود على ارض المصالحة والثبات في الجبل الذي هو قلب لبنان النابض بتنوعه وعيشه الواحد"، ورئيس البلدية ايلي نخله مباركا "الانتصار الكبير بفضل ايمان وارادة رمز الشباب النائب تيمور جنبلاط"، والشيخ عاطف كرباج منوها "بالنهج الوطني والشبابي لجنبلاط".ثم التقى وفدا شعبيا من بلدة بتلون ضم مشايخ وفاعليات والمجلسين البلدين والاختياري، وألقيت كلمات معبرة عن الانتصار والتهنئة لكل من: الشيخ فاروق خداج ورئيس البلدية مروان قيس وفرحان زين الدين شاكرين للنائب جنبلاط ايضا "تقديماته العديدة التي ساهمت في تطوير البلدة على كافة المستويات".كذلك التقى وفودا على التوالي: من المجلس البلدي في حاصبيا برئاسة لبيب الحمرا مهنئا ومباركا، ومن عائلة المصري من بلدة المريجات (البقاع) تحدث باسمه رئيس الاركان السابق رئيس لجنة التواصل في المجلس المذهبي اللواء المتقاعد شوقي المصري، وفدا شعبيا كبيرا من عائلات بلدة مزرعة الشوف تقدمه مشايخ وفاعليات والمجلسين البلدي والاختياري ومؤسسات البلدة، وألقيت كلمات "وفاء وتأييد" لكل من الشيخ المختار عبدالله البعيني والشيخ جرير ذبيان ورئيس البلدية يحيى ابو كروم والمختار الشاعر محمود ذبيان، ووفدا شعبيا كبيرا من بلدة الورهانية تحدث باسمه الشيخ المختار كامل غانم ورئيس البلدية سمير غانم والشاعر سالم غانم، وشددت الكلمات على "دعم النائب جنبلاط والوقوف الى جانبه في نضالاته لاجل الشباب والجبل والوطن"، ووفدا شعبيا كبيرا من بلدة الجديدة ومنطقة بقعاتا تحدث باسمه كل من سائس مجلس بقعاتا الشيخ سمير الفطايري ورئيس البلدية هشام الفطايري ومنح نصر الله ومدير فرع الحزب التقدمي الاشتراكي اسامة شديد، مؤكدين "استمرار الوفاء لدار المختارة بعد الاستحقاق المصيري، والوقوف الى جانب النائب جنبلاط في رفعه الصوت لاجل الوطن والناس".والتقى النائب جنبلاط وفدا من مشايخ وفاعليات بلدة عين قنيا (قضاء حاصبيا)، ومثله وفد من عائلة سليت من بلدة كفرحيم لشكره على تقديماته لوقف العائلة في البلدة، ووفدا كبيرا من بلدة ديربابا تحدث باسمه الشيخ عصمت طربيه والمختار سامي ابو اسماعيل، معبرين عن "امتنانهم لنتيجة الانتخابات الاخيرة، ووفاء الاهالي لما قدمه قصر المختارة للبلدة خصوصا"، وطلب الوفد دعم النائب جنبلاط لاستحداث بلدية، الى وفد من سيدات "غروب ابناء الكمال" في الشوف تحدثت باسمهن راقية مرود، شاكرة للنائب جنبلاط "دعمه وإعطاءه الدور المطلوب للمرأة بترشيحه سيدات للانتخابات وغير ذلك"، ووفد نسائي من "لجنة العمل النسائي" في الشوف تحدثت باسمهن رئيسة الاتحاد النسائي التقدمي منال سعيد، مؤكدة "مواكبة السيدات للنهج المتجدد للنائب جنبلاط حيال المرأة والشباب".والتقى النائب جنبلاط وفدا من بلدة المشرفة ضم الاهالي والمجلس البلدي، تحدث باسمه رئيس البلدية الدكتور غازي الحكيم، مؤكدا "الوفاء لدار المختارة والوقوف الى جانب النائب جنبلاط بنهجه السياسي والوطني"، ووفدا شعبيا كبيرا مؤيدا من بلدة عماطور مع المجلسين البلدي والاختياري وفرع الحزب التقدمي الاشتراكي والاتحاد النسائي ومنظمة الشباب التقدمي، تحدث باسمه رئيس البلدية وليد ابو شقرا ومدير فرع التقدمي المختار مروان ابو شقرا ووفدا من بلدة الفريديس الشوف ضم مشايخ وفاعليات واهال، وألقى باسمه كل من الشيخ فوزي عمر ومديرة فرع التقدمي رويدا ابو عاصي عمار كلمتي "وفاء وتقدير لنهج النائب جنبلاط"، ثم وفدا من الاهالي والمجلسين البلدي والاختياري في حارة جندل، لشكر النائب جنبلاط على "مساهماته للبلدة لتطوير دار البلدة العام والمشاريع الحياتية"، وتحدث رئيس البلدية غازي ملاك، المختار غسان ذوقان ملاك، نائبة رئيس البلدية فاديا غنام ومدير فرع التقدمي وليد جودية.ومن زوار قصر المختارة وفد من ادارة مستشفى سبلين الحكومي برئاسة مديره الدكتور ربيع سيف الدين لشكره على "تقديماته المادية للمرفق الصحي من اجل الاستمرار بالتقديمات والخدمات اللازمة لابناء منطقة اقليم الخروب"، وفد من كترمايا عرض مطالب اجتماعية خاصة، ومن "هيئة سيدات كفرنبرخ" تحدثت باسم الوفد ايمان ابو خير شاكرة "دعم النائب جنبلاط لمشاريع الهيئة على كافة المستويات التطويرية".كما عرض جنبلاط مشكلة انقطاع الكهرباء وسبل المعالجة لتوفير المياه للآبار الارتوازية مع وفود من الجمعيات العائلية في بلدة بتاتر، ومن بلدة الكفير (قضاء حاصبيا) ضم المجلس البلدي واهال وتحدث باسمه رئيس البلدية وليد ابو نصار، ومثلهما وفد من بلدة مرستي الشوف ضم مشايخ وفاعليات والمجلسين البلدي والاختياري طالبا من النائب جنبلاط التدخل لحل مشكلة انقطاع المياه عن البئر الذي يغذي البلدة والقرى المجاورة عبر خط كهربائي من جزين. ومن اتحاد بلديات الشوف الاعلى للبحث بآفاق المرحلة في طل انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن قرى المنطقة، ومن بلدة بعذران.وبحث رئيس اللقاء الديموقراطي مع لجنة موظفي المعاينة الميكانيكية برئاسة النقيب حسن الحسن في تداعيات قرار الغاء المعاينة وخسارة نحو 450 عائلة لوظائفهم بعد اقفال الشركات المعنية ابوابها، ومع ادارة ولجنة الاهل في مدرسة الرملية الرسمية دعم صندوق مجلس الاهل لاهميته في ظل الظروف المعيشية الراهنة، كما أعلنت مديرة المدرسة سحر سلمان، ومع وفد من جمعيات بيئية في منطقة الجبل انشطة المشي في الطبيعة وشكرها للنائب جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط "المحافظة على البيئة والطبيعة في المنطقة" وقدم له لوحة تذكارية، ومن جمعية آل الحكيم في المشرفة للبحث بتطوير الدار العام.كذلك تلقى النائب جنبلاط سلسلة من المراجعات من مجالس بلدية واهال حول مطالب خدماتية وحياتية تهم قراهم وبلداتهم.