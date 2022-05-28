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لبنان

مأساة في النبطية.. زوجان يخسران حياتهما بحادث مميت! (صورة)

Lebanon 24
28-05-2022 | 11:48
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قُتل مواطن وزوجته وجرح طفلهما الرضيع وشخص آخر إثر حادث سير مروع وقع عصر اليوم على طريق كفردجال - النبطية.
 
ووقع الحادث بين سيارتي كيا وفي داخلها شخص من آل صولي من بلدة الطيبة الجنوبية ومعه زوجته من آل بعجور ومعهما طفلهما وعمره شهرين، وبين سيارة رابيد يقودها شخص من آل فقيه من كفرتبنيت.
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وأدى الحادث الى وفاة الزوج صولي وزوجته من آل بعجور وجرح طفلهما وسائق الرابيد، وعملت فرق الاسعاف على نقل الضحيتين والجريحين الى مستشفيي نبيه بري الحكومي في النبطية والشيخ راغب حرب في تول.
 
 
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