جديد الكهرباء والتغذية.. إليكم ما جرى مؤخراً

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قالت مصادر مؤسّسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ "باخرة الفيول التي وصلت مؤخراً إلى لبنان، ستمدّ معمل دير عمار بالمادة المطلوبة لتوليد الطاقة خلال الساعات المقبلة، وذلك بعدما قدّمت الفيول أيضاً لمعمل الزهراني".وأوضحت المصادر أنّ الفيول الذي وصل إلى لبنان من شأنه أن يساهم برفع معدل التغذية إلى 4 أو 5 ساعات يومياً، إذ أن الشبكة ستحظى تلقائياً عقب تشغيل دير عمار بـ400 ميغاواط تقريباً من الطاقة.وحالياً، فإنّ مستوى الطاقة على الشبكة يتراوح بين 100 و 150 ميغاواط، والمصدر الأساسي لتلك الطاقة هو المعامل الكهرمائيّة.