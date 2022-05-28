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لبنان

بهذه الطريقة.. احصل على الدولار بـ1500 ليرة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-05-2022 | 13:41
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مع ارتفاع أسعار بطاقات التشريج في بعض المحلات نتيجة الضغط عليها، لجأ مواطنون بكثافة إلى الاستعانة بموقعي شركتي الإتصالات "ألفا" و "تاتش" لتشريج خطوطهم من حساباتهم، وبالتالي الحصول على "الدولارات" لأرصدتهم منها.
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وحالياً، فإنّ الدولار ما زال على تلك المواقع 1515 ليرة، أي أنه بإمكان المواطن شراء بطاقة تتضمن 22 دولاراً بـ38 ألف ليرة، بينما تُباع في المتاجر بـ50 ألف ليرة حالياً وأكثر. 
ويأتي هذا الإقبال الكثيف على شراء البطاقات استعداداً لرفع التعرفة في الأول من تموز المقبل.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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