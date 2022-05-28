في الجديدة.. تكريم 3 مبدعين ساهموا بنشأة دولة لبنان الحديثة

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نظمت الجمعية الثقافية الرومية، صباح اليوم، في قاعة المحاضرات في بلدية الجديدة - المتن، اللقاء العلمي الثاني بعنوان "لبنان الكبير بعد مئة عام: أزمة وجود أم أزمة حكم؟"، وفاء لذكرى الشهادة الرومية في 29 أيار 1453 وللمبدعين الذين ساهموا في تأسيس دولة لبنان الحديثة.وتضمن اللقاء، الذي ترأسه القاضي زياد شبيب، جلستين حول "تاريخية الكيان اللبناني والأزمة المستمرة مع عناصر حلها"، أدارهما الاعلاميان جورج صليبي وماجد بو هدير وحاضر فيهما الوزير السابق ابراهيم الضاهر، الصحافي توفيق شومان، الدكتور نجيب جهشان، العميد الدكتور كميل حبيب، الدكتورة ليليان زيدان والدكتور محمد علي مقلد. وتولى التعقيب كل من المحافظ السابق نقولا سابا والدكتور انطوان مسرة.وعرضت الجلستان مواضيع عدة، أبرزها: قراءة جديدة للأسس التاريخية والجغرافية للبنان، ولمواقف الطوائف من تأسيس لبنان الكبير واستمراريته، والرابط بين القومية وبناء الأوطان، صيغة حكم لبنان والأزمات المتتالية، تجربة الروم الأرثوذكس في الرئاسة والحكم، وإشكاليات الولاءات للخارج والانتماء للوطن.وفي خلاصة اللقاء، عرضت لجنة مواكبة الشأن العام في الجمعية رؤية وطنية جديدة باحثة في عناصرها وسبل تحقيقها.وتخلل اللقاء تكريم 3 مبدعين سجلوا في السجل الذهبي للمبدعين الروم الراقدين وساهموا في نشأة دولة لبنان الحديثة: شارل دباس، بترو طراد وشبل دموس.