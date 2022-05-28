قبل وصوله إلى المنازل.. إخمادُ حريق في بلدة ببنين العكارية

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اندلع حريق كبير في بلدة ببنين العكارية، إذ التهم أعشابا يابسة وامتد ليطال أشجاراً حرجية وأخرى مثمرة .وعلى الفور، سارع عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في المنطقة الى مكان الحريق وعملوا على تطويقه وإخماده قبل امتداده الى المنازل والى الأراضي المجاورة والمشجرة .