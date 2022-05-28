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لبنان

قبل وصوله إلى المنازل.. إخمادُ حريق في بلدة ببنين العكارية

Lebanon 24
28-05-2022 | 14:29
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اندلع حريق كبير في بلدة ببنين العكارية، إذ التهم أعشابا يابسة وامتد ليطال أشجاراً حرجية وأخرى مثمرة .

وعلى الفور، سارع عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في المنطقة الى مكان الحريق وعملوا على تطويقه وإخماده قبل امتداده الى المنازل والى الأراضي المجاورة والمشجرة .
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