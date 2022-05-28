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لبنان

القاضية عون: لن أسكت

Lebanon 24
28-05-2022 | 16:53
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توجهت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها عبر تويتر الى رئيس هيئة التفتيش القضائي سائلة "فيك تقلي ليش ما أحلت الى التأديب يللي لفلف ملف الصيارفة وأحد المصارف يلي منيَّم ملف هدى سلوم منذ أكثر من 3 سنوات وملف الضباط منذ سنتين ويللي حاول منعي من الاستمرار في ملف مكتف. والقصص تطول لا لن أسكت والجردة ستطول. ليس هذا هو القضاء الذي يستاهله اللبنانيون".
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وأضافت عبر "تويتر"، "ويللي سكت عن تحويل ملياري دولار بعز الازمة والبنوك مقفلة لصالح بعض النافذين. ويللي سمح بتحويل 5 مليارات دولار أموال غير مشروعة. لا السكوت جريمة هنا. ايها الشرفاء انتفضوا".
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