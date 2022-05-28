الاستحقاق الحكومي ينطلق بعد الثلاثاء: صعوبة في التكليف والتأليف

Advertisement

تتجه الانظار بعد الاستحقاق النيابي الثلاثاء الى استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة، الا ان المشهد المتعلق بالتكليف والتأليف لا يزال غامضا.ونقلت «الديار» عن مصدر موثوق، ان الرئيس ميشال عون ينتظر جلسة الثلاثاء في ساحة النجمة قبل ان يحدد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة الجديدة.واضاف المصدر ان عملية تأليف هذه الحكومة بعد الانتخابات النيابية وما اسفرت عنه من نتائج ستكون دقيقة وصعبة، وان اختيار الرئيس المكلف هو من اصعب المهمات، نسبة للمرات السابقة لسببين اساسيين: تشتت الكتل داخل المجلس الجديد وعدم وجود اكثرية مرجحة، وغياب المرجعية السياسية السنّية الفاعلة والمؤثرة بعد تعليق الرئيس سعد الحريري العمل السياسي وتداعيات هذا الموقف على الصعيد النيابي والسياسي في آن معا.واوضح المصدر انه الى جانب البعد المحلي، هناك بعد اقليمي ودولي يلعب دوره في هذا الشأن، خصوصا بعد عودة السعودية الى الساحة اللبنانية ، عدا عن الدور الاميركي الصريح في دعم بعض المجموعات من المجتمع المدني التي حققت خروقات ملحوظة.اضافت «الديار» ان الرئيس عون يأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات، وقد يحتاج لفترة ايام قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية من اجل تقويم الموقف وجوجلة الاجواء واعطاء فرصة للقوى السياسية والكتل النيابية لكي لا يتحول التكليف الى مشكلة، بدلا من ان يكون بداية الحل لتأليف الحكومة الجديدة.ووفقا للاجواء السائدة حتى الآن، فان المشهد بعد الانتخابات يبعث على الاعتقاد، كما عبرت مراجع سياسية، بان هناك صعوبة في تشكيل الحكومة العتيدة بالسرعة المطلوبة، خصوصا في ظل الاختلافات والانقسامات التي سجلت وتسجل بين الكتل النيابية حول التكليف والتأليف.اما الثنائي الشيعي، فانه لم يكشف بعد النقاب عن موقفه في هذا الشأن، مركزا على انجاز الاستحقاق المجلسي اولا بعد غد الثلاثاء ولكل حادث حديث في ما بعد، كما عبر مصدر نيابي بارز في الثنائي المذكور لـ «الديار» امس، لافتا الى ان هذا الموضوع سيكون موضع تشاور وتنسيق بين «امل» وحزب الله والحلفاء كتلاً وافراداً.ومن جهته، يبدو ان التيار الوطني الحر يسعى الى تحسين شروطه قبل حسم موقفه من الاسم الذي سيختاره، مع العلم ان رئيسه جبران باسيل كان قد رفع سقف شروطه في وجه ميقاتي في خطابه الاخير.وقالت مصادر مطلعة، ان مثل هذا الموقف امر طبيعي قبل الذهاب الى الاستشارات النيابية وفي التعاطي مع استحقاق بهذا الحجم وفي هذا الظرف، خصوصا ان الحكومة العتيدة سيكون دورها، رغم قصر عمرها الدستوري بفعل الاستحقاق الرئاسي في نهاية تشرين الاول، استثنائيا على صعيد القرارات المتعلقة بوقف الانهيار وتسلم زمام السلطة، اذا ما حصل فراغ دستوري.اضافت المصادر ان الايام المقبلة ستكون حافلة بالتطورات التي ستبلور اكثر المسار الحكومي، ويتوقع ان نشهد تجاذبات ربما ساخنة، اكان على صعيد اختيار الرئيس المكلف ام على صعيد تشكيل الحكومة.