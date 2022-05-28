30
o
بيروت
28
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
28
o
بشري
30
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
توقع اسبوع حافل بالتحرّكات الإحتجاجية... وترقّب لتأثير تعاميم مصرف لبنان على الدولار
Lebanon 24
28-05-2022
|
23:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
إنشغل اللبنانيون طوال يوم السبت بمراقبة تقلّبات سعر صرف الدولار في السوق السوداء، الذي واصل انخفاضه بشكل سريع، ليستقرّ ليلا عند 27800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما كان قد لامس في الأيام الماضية الـ 38 ألفاً.
Advertisement
ولكن هبوط دولار السوق السوداء، الذي أدّى الى انخفاض كبير في أسعار المازوت والغاز، لم يضع حدّاً لفوضى الأسعار في الأسواق، وهذا ما دفع وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى تحذير تجّار المواد الغذائية وأصحاب السوبرماركت، من مغبّة عدم الالتزام ببيع كلّ السلع وفق التسعيرة المحدّثة لسعر الصرف، تحت طائلة اتّخاذ إجراءات ردعية وعقابية مشدّدة بحقّ كل يتلاعب بالأمن الغذائي للبنانيين.
وسط هذه الأجواء، يبدو أنّ الأسبوع المقبل سيكون حافلاً بالتحرّكات الإحتجاجية في أكثر من قطاع، حيث أعلن المساعدون القضائيون التوقف عن الحضور الى قصور العدل كافة من دون استثناء، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين ولمدة أسبوع.
كما أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان عن تنفيذ اعتصام سلمي يوم الإثنين أمام وزارة الداخلية والبلديات، رفضاً لقرار إلغاء المعاينة الميكانيكية.
وكتبت" النهار":مع مزيد من التراجع في سعر الدولار أمس في السوق السوداء إلى سقف الـ27 ألف ليرة وما دون، ومع تخفيضات إضافية في أسعار المازوت والغاز، ظلت أولويات اللبنانيين في غالبيتهم مشدودة إلى هذا الجانب الذي يعني حياتهم ومعيشتهم وهمومهم اليومية وسط ترقب لما ستؤول إليه بداية الأسبوع المقبل من تطورات إضافية على هذا المسار. ذلك أن الساعات الأخيرة شكلت من دون شك اختباراً فعلياً لتأثير التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الجمعة وفتح فيه الباب واسعاً وبلا قيود أمام المواطنين على شراء كل الكميات التي يطلبونها من الدولارات عبر المصارف على سعر منصة "صيرفة"، الأمر الذي حقق الصدمة الأولى الفورية بتراجع سعر الدولار عشرة آلاف ليرة في 24 ساعة. وتوقع معنيون ماليون أن تمضي وتيرة التراجعات هذه ربما أقوى وأوسع في الأيام الأولى من الأسبوع الطالع، جراء تأثير الإجراءات التي طلب حاكم مصرف لبنان من المصارف الالتزام بتنفيذها، وهي تلبية طلبات المواطنين بالحصول على الدولارات خلال مهلة 24 ساعة من تقديم الطلب، ومن ثم تمديد دوام المصارف حتى السادسة مساء طيلة أيام الاثنين والثلثاء والأربعاء من الأسبوع الطالع، بغية تلبية طلبات المواطنين. وفي اعتقاد الأوساط المواكبة لهذه الإجراءات أنها ستأخذ طريقها راهناً إلى إعادة تهدئة الأوضاع المالية والاجتماعية، بعدما اقترب الوضع الاجتماعي من حافة انفجار خطير أملى تدخل المصرف المركزي مجدداً بـ"اللحم الحي" من احتياطاته من النقد الأجنبي، لئلا تنزلق البلاد نحو متاهات مخيفة. ولكن ذلك لن يشكل ضماناً طويل الأمد للحؤول دون حصول موجات تالية مماثلة، لأن قدرة المصرف المركزي تتناقص تباعاً وبخطورة، بما يحتّم التوجّه فوراً إلى حلول سياسية ثابتة لمنع النزف المالي، بدءاً باستعجال تنفيذ الاستحقاقات الدستورية من انتخابات رئاسة مجلس النواب ونيابتها، ومن ثم الاستحقاق الحكومي تكليفاً وتأليفاً بأسرع وقت ممكن. وما لم تنفذ هذه الاستحقاقات بسرعة، فإن الوضع سيتجه نحو اهتراء كامل سيستعصي معه تقريباً على مصرف لبنان التدخل بقوة في كل مرة في حين ستكون احتياطاته تقترب من الخط الأحمر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو لحادث مروّع في بيروت.. ما حصل يُدمي القلوب!
Lebanon 24
فيديو لحادث مروّع في بيروت.. ما حصل يُدمي القلوب!
13:05 | 2022-05-28
28/05/2022 01:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بهذه الطريقة.. احصل على الدولار بـ1500 ليرة!
Lebanon 24
بهذه الطريقة.. احصل على الدولار بـ1500 ليرة!
13:41 | 2022-05-28
28/05/2022 01:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح جديد.. هذا ما أعلنه وزير الطاقة عن التغذية الكهربائيّة
Lebanon 24
تصريح جديد.. هذا ما أعلنه وزير الطاقة عن التغذية الكهربائيّة
15:16 | 2022-05-28
28/05/2022 03:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ"أم تي في" السابقة دخلت القفص الذهبي في اليونان!
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ"أم تي في" السابقة دخلت القفص الذهبي في اليونان!
23:00 | 2022-05-28
28/05/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار إلى مزيد من الانخفاض... إليكم تسعيرته الصباحية
Lebanon 24
الدولار إلى مزيد من الانخفاض... إليكم تسعيرته الصباحية
02:17 | 2022-05-29
29/05/2022 02:17:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:24 | 2022-05-29
تيمور جنبلاط ممثلاً بشهيب رعى لقاء مصالحة في بتاتر
11:16 | 2022-05-29
الصحافة اللبنانية ودعت راجح الخوري بمأتم رسمي وشعبي
10:05 | 2022-05-29
حاولت الانتحار من الطابق السابع... بالتفاصيل هذا ما جرى في الاشرفية! (فيديو)
10:00 | 2022-05-29
اليكم أسماء الأطباء المنتخبين لعضويّة مجلس نقابة الأطباء
09:50 | 2022-05-29
مشيخة العقل والمجلس المذهبي: ندعو العالم لوضع حد لانتهاك المقدسات
09:40 | 2022-05-29
المرتضى: انتخاب الرئيس بري بعد غد استجابة لدواعي المصلحة الوطنية
فيديو
إعلامي يُهاجم شيرين عبد الوهاب: "الشهرة جننتك... روحي لطبيب نفسي"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامي يُهاجم شيرين عبد الوهاب: "الشهرة جننتك... روحي لطبيب نفسي"! (فيديو)
05:00 | 2022-05-28
29/05/2022 18:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تدخل المنافسة.. ستُطلق أول هواتفها القابل للطي وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
غوغل تدخل المنافسة.. ستُطلق أول هواتفها القابل للطي وهذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2022-05-28
29/05/2022 18:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف "5G" جديد من "سامسونغ"... هذه مواصفاته وسعره منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف "5G" جديد من "سامسونغ"... هذه مواصفاته وسعره منافس! (فيديو)
14:00 | 2022-05-27
29/05/2022 18:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact