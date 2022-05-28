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لبنان

3 قتلى... هذه حصيلة حوادث السير في يوم واحدٍ

Lebanon 24
28-05-2022 | 23:58
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أعلنت غرفة "التحكم المروري" عن سقوط 3 قتلى و4 جرحى، في 5 حوادث سير، خلال الـ24 ساعة الماضيّة.
 
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