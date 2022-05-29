مجلس النواب الجديد أمام الاختبار الاول.. وكتلة نيابية معارضة تبصر النور قبل الثلاثاء

يدخل مجلس النواب الثلاثاء المقبل امتحانه الأول في كيفية مقاربته للاستحقاقات الدستورية. واذا كان انتخاب الرئيس نبيه بري بات محسوما، رغم السعي لزيادة عدد الاصوات التي سينالها، فان التحدي الابرز سيكون لنواب التغيير ومدى قدرتهم على تشكيل كتلة موحدة كثر الحديث عنها، والامتحان البسيط هو قدرتهم على الاصطفاف وراء مرشح واحد لمنصب نائب رئيس الحكومة.

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وفي هذا الاطار عُلم ان كتلة نيابية معارضة قوامها حوالي ١٢ او ١٣ نائبا سوف تبصر النور قبل جلسة الثلاثاء المقبل ، وهي ستضم نوابا حزبيين وآخرين مستقلين من الشمال، كسروان ، المتن ، وزحلة وحتى الشوف وعاليه ، وسيكون لهذه اللائحة اجتماعات اسبوعية دورية لتوحيد الموقف من مختلف القضايا السياسية الوطنية والإقتصادية.