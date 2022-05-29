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لبنان

بو صعب... هل حمل رسالة من باسيل إلى بري؟ 

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-05-2022 | 01:45
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الخبر الذي وزّعه المكتب الإعلامي في عين التينة عن إستقبال الرئيس نبيه برّي للنائب المنتخب الياس بو صعب لم يتضّمن أي إشارة عن أهداف هذا اللقاء، ولم يُعرف بالتالي إذا ما كان النائب المتني الذي رشحه "التيار الوطني الحر" رسميًا لخوض معركة نيابة رئاسة المجلس قد حمل معه أي رسالة إلى "رئيس السن" من رئيس "التيار" النائب المنتخب جبران باسيل. 
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"لبنان24" حاول التواصل من دون جدوى مع بو صعب، الذي يبدو أنه قرر البقاء بعيدًا عن الإعلام إلى حين موعد الجلسة الإنتخابية يوم الثلثاء المقبل.  
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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