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لبنان

طامح لرئاسة الحكومة سينتخب بري

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-05-2022 | 02:15
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قالت مصادر مطلعة إن احد نواب الجنوب  الجدد من الذين كانوا  اعلنوا انهم لن ينتخبوا الرئيس نبيه بري، يتجه لتغيير موقفه والتصويت بري من دون التنسيق مع  زملائه المستقلين.
ووفق المصادر فان أحد اسباب تبديل هذا النائب رأيه هو لشعوره بأن  إستعداء  بري وبالتالي حزب الله سيقطع الطريق عليه بشكل نهائي للوصول الى موقع رئاسة الحكومة، وهو  الموقع الفعلي الذي يطمح اليه بعد فوزه بالانتخابات النيابية.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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