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لبنان
"التيار" يفضّل حكومة تصريف الاعمال؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
29-05-2022
|
02:30
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يفضّل التيار الوطني الحر بقاء حكومة تصريف الاعمال لما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون اذا كانت الحكومة الجديدة لن تكون حكومة سياسيين، خصوصا ان "التيار" مصر على ان يتمثل سياسيا وبشكل وازن في اي حكومة مقبلة.
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وتقول مصادر " إن التيار الوطني الحر يعتبر الحكومة الحالية افضل من اي حكومة غير سياسية قد تُشكّل، وعليه فإن ادارة الفراغ يجب ان تتم عبر سياسيين وان لم ينجح تأليف هكذا حكومة فحكومة تصريف الاعمال موجودة".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
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