Advertisement

لبنان

الحرارة ستتخطّى الـ30 درجة... كيف سيكون طقس بداية الاسبوع؟

Lebanon 24
29-05-2022 | 02:42
A-
A+
Doc-P-957035-637894143965181459.jpg
Doc-P-957035-637894143965181459.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يستمر الطقس الربيعي الحار نهار اليوم مع استقرار بالحرارة التي تبقى فوق المعدلات الموسمية. ويستمر هذا الطقس في الايام المقبلة نتيجة كتل حارة نسبيًا ستؤثر على لبنان لتنحسر الاربعاء المقبل.

في التفاصيل:
Advertisement

الاحد:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و٣٠ درجة بقاعا بين ١٧ و٢٧ درجات  وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٦ و ٣٤ درجات. 
٢- الجو : قليل السحب 
٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة  وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

الاثنين:
 
طقس مستقر ومشمس اجمالا والحرارة مستقرة تتراوح بين ٢٠ و٣٢ درجة ساحلا  ١٤ و٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و٢٧ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

الثلاثاء:
 
طقس مستقر ومشمس اجمالا والحرارة مستقرة نسبيا تتراوح بين ٢٠  و٣١ درجة ساحلا  ١٥ و٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:24 | 2022-05-29
11:16 | 2022-05-29
10:05 | 2022-05-29
10:00 | 2022-05-29
09:50 | 2022-05-29
09:40 | 2022-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website