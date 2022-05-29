الحرارة ستتخطّى الـ30 درجة... كيف سيكون طقس بداية الاسبوع؟

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يستمر الطقس الربيعي الحار نهار اليوم مع استقرار بالحرارة التي تبقى فوق المعدلات الموسمية. ويستمر هذا الطقس في الايام المقبلة نتيجة كتل حارة نسبيًا ستؤثر على لبنان لتنحسر الاربعاء المقبل.في التفاصيل:الاحد:١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و٣٠ درجة بقاعا بين ١٧ و٢٧ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٦ و ٣٤ درجات.٢- الجو : قليل السحب٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.الاثنين: