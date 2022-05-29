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لبنان

رقمٌ هائل لـ"دولارات" تدخل إلى لبنان عبر التحويلات.. كم بلغ؟

Lebanon 24
29-05-2022 | 12:00
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أظهر تقرير نشره البنك الدولي، في شهر أيار 2022، أن الهند، والمكسيك، والصين، والفلبين، ومصر، هم من أكبر الدول تلقياً للتحويلات المالية في عام 2021.
 
وجاءت مصر الأولى عربياً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة تحويلات بلغت 31.5 مليار دولار، تلتها المغرب بـ10.4 مليار دولار.
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وفي المرتبة الثالثة، جاء لبنان بقيمة تحويلات بلغت 6.6 مليار دولار خلال العام 2021. أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب الأردن، حيث بلغ حجم التحويلات العام الماضي 3.6 مليار دولار. 
كذلك، جاءت فلسطين في المرتبة الخامسة بحصيلة إجمالية للتحويلات بلغت 3.5 مليار دولار في العام 2021. 
 
وفي ما يلي "إنفوغراف" يظهر ترتيب الدول العربية الأكثر تلقياً للتحويلات المالية وقيمتها:
 
 
 

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