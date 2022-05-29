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لبنان

رحل بعزّ شبابه... حادث سير يودي بحياة إبن عكار (صورة)

Lebanon 24
29-05-2022 | 03:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة المواطن عبد الإله رحيل من بلدة الشيخ عيّاش إثر حادث سير مروّع وقعَ صباح اليوم على طريق العبوديّة بسهل عكّار.
 
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عبد الإله رحيل

الشيخ عيّاش

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