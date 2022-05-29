بحضور الملك... إبن وزير قوّاتي سابق تزوّج من أميرة بلغاريّة! (صور)

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تزوج رجل الأعمال اللبناني مارك أبو سليمان، نجل الوزير السابق كميل أبو سليمان، مدنيّاً من الاميرة البلغارية، وعارضة الازياء والمغنية السابقة Mafalda، البالغة من العمر 27 عاما. وهي حاصلة على الجنسيات البريطانية والإسبانية والبلغارية، ومعروفة أكثر بأنها ابنة Kyril، أمير "بريسلاف" وابن ملك بلغاريا Simeon Saxe-Coburg-Gotha الذي شغل بين 2001 إلى 2005 منصب رئيس وزرائها، ثم تقاعد ولا يزال حيا بعمر 84 حاليا.وتم إحياء حفل الزفاف، مساء أمس السبت في قصر لوالدة العروس بمدينة Palma عاصمة جزر "البليار" التابعة في المتوسط لإسبانيا، وحضره أفراد من عائلة الزوجين ومن الأقارب، بينهم جد العروس، إضافة لأمراء أوروبيين، منهم Mette-Marit وريثة عرش النرويج، والأميرة كريستينا، شقيقة ملك إسبانيا.كما لبى الدعوة عشرات "ممن طلب منهم إبقاء هواتفهم المحمولة في مكان بعيد عن الحفل لأسباب أمنية، ولمنع أي كان من التقاط صور.