انطلاق انتخابات نقابة الأطباء

انطلقت انتخابات نقابة الأطباء في لبنان اليوم في بيت الطبيب، لانتخاب كل أعضاء مجلس النقابة والنقيب.



Advertisement

أما الخريطة الإنتخابية، فهي على الشكل التالي:



-لائحة "نقابيون مستقلون للتغيير" برئاسة الدكتور برنارد جرباقة، مدعومة من القمصان البيض والمجتمع المدني وحزبي الكتائب البنانية والقوات.



-لائحة "نقابتك حصانتك"، مدعومة من حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر برئاسة الدكتور يوسف بخاش.



-لائحة "النقابة تنتفض" مدعومة من الحزب الشيوعي والمجوعات اليسارية برئاسة الدكتور جورج الهبر .



وفي الدورة الأولى يتم انتخاب 16 عضوا لمجلس النقابة، وفي الدورة الثانية ينتخب النقيب.



من المتوقع ان ينتخب 4000 طبيب من اصل 9000 مسجلين في جداول النقابة.







