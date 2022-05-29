انطلاق انتخابات نقابة الأطباء

انطلقت انتخابات نقابة الأطباء في لبنان اليوم في بيت الطبيب، لانتخاب كل أعضاء مجلس النقابة والنقيب.
أما الخريطة الإنتخابية، فهي على الشكل التالي:
-لائحة "نقابيون مستقلون للتغيير" برئاسة الدكتور برنارد جرباقة، مدعومة من القمصان البيض والمجتمع المدني وحزبي الكتائب البنانية والقوات.
-لائحة "نقابتك حصانتك"، مدعومة من حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر برئاسة الدكتور يوسف بخاش.
-لائحة "النقابة تنتفض" مدعومة من الحزب الشيوعي والمجوعات اليسارية برئاسة الدكتور جورج الهبر .
وفي الدورة الأولى يتم انتخاب 16 عضوا لمجلس النقابة، وفي الدورة الثانية ينتخب النقيب.
من المتوقع ان ينتخب 4000 طبيب من اصل 9000 مسجلين في جداول النقابة.