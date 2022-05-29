Advertisement

لبنان

انطلاق انتخابات نقابة الأطباء

Lebanon 24
29-05-2022 | 03:54
A-
A+
Doc-P-957062-637894204380952548.jpeg
Doc-P-957062-637894204380952548.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انطلقت انتخابات نقابة الأطباء في لبنان اليوم في بيت الطبيب، لانتخاب كل أعضاء مجلس النقابة والنقيب.
 
Advertisement
أما الخريطة الإنتخابية، فهي على الشكل التالي:

-لائحة "نقابيون مستقلون للتغيير" برئاسة الدكتور برنارد جرباقة، مدعومة من القمصان البيض والمجتمع المدني وحزبي الكتائب البنانية والقوات.

-لائحة "نقابتك حصانتك"، مدعومة من حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر برئاسة الدكتور يوسف بخاش.

-لائحة "النقابة تنتفض" مدعومة من الحزب الشيوعي والمجوعات اليسارية برئاسة الدكتور جورج الهبر .

وفي الدورة الأولى يتم انتخاب 16 عضوا لمجلس النقابة، وفي الدورة الثانية ينتخب النقيب.

من المتوقع ان ينتخب 4000  طبيب من اصل 9000 مسجلين في جداول النقابة.
 
 
 


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:24 | 2022-05-29
11:16 | 2022-05-29
10:05 | 2022-05-29
10:00 | 2022-05-29
09:50 | 2022-05-29
09:40 | 2022-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website