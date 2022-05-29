هاشم: الجميع يجب ان ياخذ بعين الاعتبار المتغييرات التي حصلت في الاستحقاق الانتخابي

اعتبر النائب قاسم هاشم ان الانتخابات النيابية لم تسمح لاي فريق تحديد مصير البلاد والتحكم بالقرارات. وشدد هاشم على ان الجميع يجب ان ياخذ بعين الاعتبار المتغييرات التي حصلت في الاستحقاق الانتخابي، والتي حملت الكثير من المؤشرات حول رغبة الناس في تغيير الية العمل. وعن العمل داخل المجلس مع النواب التغييرين، أكد هاشم الا مانع، موضحاً ان المرحلة تتطلب الحوار بين جميع الافرقاء. Advertisement

وفي حديث الى برنامج لقاء الاحد عبر صوت كل لبنان، اكد هاشم ان العامل الاقتصادي اساسي ومؤثر في نسبة الاقتراع، لعدم قدرة البعض على الانتقال للتصويت، لافتاً الى اهمية البطاقة الممغنطة والميغاسنتر.

قاسم ورداً على سؤال حول سقوط عدد من النواب المقربين من سوريا، قال ان ما جرى مصادفة في بعض المواقع الى جانب سوء الادارة اوصل فريقه السياسي الى خسارة عدد من المقاعد، مشيراً الى ان الفريق الذي ينتمي اليه هو حليف لها.

امّا عن اعلان رئيس حزب القوات الللبنانية ان عدم انتخاب الرئيس بري للاختلاف معه حول مفهوم السيادة، قال هاشم انه لا معايير ثابتة حول مفهوم "السيادة".

وفي سياق أخر، اشار هاشم الى ان الانظار تتجه نحو القدس، وما ستحمله هذه التطورات وارتداداتها على المستوى الدولي للمنطقة.