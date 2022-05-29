هذا ما حصل معه خلال حضوره حفل زفاف في وادي خالد!

أقدم مجهول على سرقة دراجة نارية تعود ملكيتها لـ و. ح. خلال حضوره حفل زفاف في أحدى منتزهات بلدة خراب الحياة بوادي خالد، وذلك وفق مندوبة "لبنان 24".

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