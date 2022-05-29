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لبنان

هذا ما حصل معه خلال حضوره حفل زفاف في وادي خالد!

Lebanon 24
29-05-2022 | 04:01
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أقدم مجهول على سرقة دراجة نارية تعود ملكيتها لـ و. ح. خلال حضوره حفل زفاف في أحدى منتزهات بلدة خراب الحياة بوادي خالد، وذلك وفق مندوبة "لبنان 24".
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سرقة

وادي خالد

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