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لبنان

وزارة الطاقة تستعيد امتياز كهرباء البارد

Lebanon 24
29-05-2022 | 04:18
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يتم عند السادسة مساء اليوم، تسليم وتسلم بين إدارة شركة كهرباء البارد ووزارة الطاقة والمياه، في مقر معامل الإنتاج في منطقة عيون السمك، في حضور خبير مكلف من مجلس شورى الدولة تأمينا للشفافية الكاملة للعملية، وممثلين اثنين للوزارة بتكليف من المديرة العامة للاستثمار بالوكالة أورور الفغالي وبطلب من وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، وذلك مع انتهاء عقد امتياز "كهرباء البارد" منتصف ليل 29 أيار 2022.
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