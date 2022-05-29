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لبنان

هل تُلغى الشهادة المتوسطة لهذا العام؟

Lebanon 24
29-05-2022 | 05:22
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دعا اتحاد هيئات لجان الاهل في المدارس الخاصة في بيان، الى الغاء الشهادة المتوسطة لهذا العام، ووجوب الفصل في الامتحانات الرسمية بين الشهادة الثانوية والشهادة المتوسطة، واعتبر ان "مبررات إلغاء الشهادة المتوسطة هذه السنة المضطربة والاستثنائية اهم من حجج الابقاء عليها، فالاولوية هي للامتحانات التي تجرى في المدرسة والاهتمام بكافة المواد. اضف الى ذلك ان سلامة الاولاد الصحية والجسدية والنفسية هي الاساس ويجب عدم زيادة الضغط عليهم مع كل المشاكل التي يعيشونها".
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وتمنى الاتحاد "البدء بتطبيق المنهج الجديد الذي تعمل عليه وزارة التربية والنظر الى هذا الملف بعين علمية وبناءة بعيدا من المناكفات السياسية ذات الآثار الهدامة بخاصة وان المنهج الحالي المعتمد منذ 1997 اصبح بعيدا من الواقع وما يدرسه اولادنا في الجغرافيا والتربية الوطنية لا ينطبق مع واقع لبنان وبتنا نخجل من اولادنا ولا نتمكن من التبرير البتة".
 
وختم داعيا وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي الى "اصدار قرار سريع يقضي بإلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة والاكتفاء بالعلامات المدرسية لهذه السنة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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