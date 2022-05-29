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لبنان

نداء انساني.. مريض بحاجة الى وحدتي دم من فئة -B والتبرع في مركز الصليب الاحمر

Lebanon 24
29-05-2022 | 07:17
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نداء انساني: مريض بحاجة الى وحدتي دم من فئة -B. للراغبين في المساعدة والتبرع الرجاء التوجه الى مركز الصليب الاحمر اللبناني \ سبيرز الحمرا والتبرع باسم جلال نعمة او الاتصال على الرقم 839626-03، لمن يستطيع الحصول على وسيلة للتنقل. 
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