30
o
بيروت
28
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
28
o
بشري
30
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عوده: أملنا أن يقوم المجلس الجديد بواجبه ليعيد للبنان صورته الديموقراطية الناصعة
Lebanon 24
29-05-2022
|
06:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس.
بعد الإنجيل، ألقى عظة بعنوان "المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور".
Advertisement
وتابع: "أعمى إنجيل اليوم أمثولة لأبناء هذا الوطن. كثيرون يريدون أن يغمضوا أعين المواطنين عما يجري من ويلات تزيد الهوة الجهنمية عمقا. يريدون إصابة الشعب بالعمى عما فيه مصلحته، عبر إلهائه عن الجوهر بمواضيع هامشية. فالمحروقات أصبحت تلهب جيوب المواطنين، والكهرباء أعمت ظلمتها عيون الطلاب الذين يستعدون للامتحانات المدرسية والرسمية. الأدوية لا تزال مفقودة، وبورصة الرغيف تنذر بثورة جياع. المياه ندر وصولها إلى المنازل على أبواب حر الصيف، أما سعر صرف عملتنا ففي الحضيض. كل هذا يحدث، والشعب يتلهى بمن فاز أو من نال حزبه الأكثرية. ماذا يجدي عدد الأصوات وعدد النواب ورئاسة مجلس أو لجنة إذا ربحت الأحزاب وخسر لبنان، أو إذا ربحت هذه الكتلة أو تلك وخسرنا لبنان وأبنائه؟"
أضاف: "من حق المواطن أن يسأل: من أوصل البلد إلى الانهيار؟ من تغاضى عن التضخم والفقر والبطالة والهجرة؟ من أهدر مدخرات المواطنين وجلهم ممن كسبوها بعرق جبينهم لا باستغلال نفوذهم ومراكزهم؟ من منع وصول الكهرباء إلى منازلهم؟ من حرم أطفالهم الحليب وأولادهم الطعام؟ من تاجر بالأدوية الفاسدة التي قضت على مرضاهم؟ من استباح دستور دولتهم وقوانينها وقدم مصالحه على المصلحة العامة، وتدخل في عمل القضاء ليعطله؟ ومن جعل مجلس الوزراء صورة مصغرة عن المجلس النيابي فعطل المحاسبة؟ ومن شرع التهريب عبر الحدود المستباحة وتاجر بالمحروقات والأدوية والمواد الغذائية فحرم المواطنين منها؟ من عطل المؤسسات الرقابية؟ والأهم من كل ذلك من فجر مرفأ بيروت وشوه وجه العاصمة وقتل أبناءها وشردهم؟ أليس من حق المواطن أن يحصل على أجوبة عن كل هذه الأسئلة؟ أملنا أن يضطلع المجلس النيابي الجديد بمسؤولياته في أسرع وقت، ويقوم بواجبه على أكمل وجه، ليعيد للبنان صورته الديموقراطية الناصعة، التي تحمل الأمل لأبنائه. وما دمنا نتحدث عن الأمل، لا بد من الإشادة ب "ليلة الأمل" التي قدمها أسامة الرحباني وهبة طوجي وإبراهيم معلوف في Forum de Beyrouth، المكان الذي دمره تفجير المرفأ وأعيد تشييده. هؤلاء المبدعون الثلاثة حاولوا، بفنهم الراقي، انتشال بيروت، وعبرها لبنان، من العتمة واليأس، فيما عمل السياسيون على طمره في الجحيم. فكما عاد ال Forum de Beyrouth من رماده إلى الحياة، وكما عاد الفن الراقي يضيء ليل بيروت القاتم، ويدخل بعض الفرحة إلى قلوب أبنائها، هكذا سينهض لبنان من كبوته، لبنان الذي يفتش عن بصيص نور في كل إشارة تبشر بالتغيير. هذه هي صورة لبنان المشرقة: الفن والثقافة والإبداع، والحرية التي ترتقي إلى مشارف السماء، حيث الملكوت".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو لحادث مروّع في بيروت.. ما حصل يُدمي القلوب!
Lebanon 24
فيديو لحادث مروّع في بيروت.. ما حصل يُدمي القلوب!
13:05 | 2022-05-28
28/05/2022 01:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بهذه الطريقة.. احصل على الدولار بـ1500 ليرة!
Lebanon 24
بهذه الطريقة.. احصل على الدولار بـ1500 ليرة!
13:41 | 2022-05-28
28/05/2022 01:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح جديد.. هذا ما أعلنه وزير الطاقة عن التغذية الكهربائيّة
Lebanon 24
تصريح جديد.. هذا ما أعلنه وزير الطاقة عن التغذية الكهربائيّة
15:16 | 2022-05-28
28/05/2022 03:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ"أم تي في" السابقة دخلت القفص الذهبي في اليونان!
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ"أم تي في" السابقة دخلت القفص الذهبي في اليونان!
23:00 | 2022-05-28
28/05/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار إلى مزيد من الانخفاض... إليكم تسعيرته الصباحية
Lebanon 24
الدولار إلى مزيد من الانخفاض... إليكم تسعيرته الصباحية
02:17 | 2022-05-29
29/05/2022 02:17:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:24 | 2022-05-29
تيمور جنبلاط ممثلاً بشهيب رعى لقاء مصالحة في بتاتر
11:16 | 2022-05-29
الصحافة اللبنانية ودعت راجح الخوري بمأتم رسمي وشعبي
10:05 | 2022-05-29
حاولت الانتحار من الطابق السابع... بالتفاصيل هذا ما جرى في الاشرفية! (فيديو)
10:00 | 2022-05-29
اليكم أسماء الأطباء المنتخبين لعضويّة مجلس نقابة الأطباء
09:50 | 2022-05-29
مشيخة العقل والمجلس المذهبي: ندعو العالم لوضع حد لانتهاك المقدسات
09:40 | 2022-05-29
المرتضى: انتخاب الرئيس بري بعد غد استجابة لدواعي المصلحة الوطنية
فيديو
إعلامي يُهاجم شيرين عبد الوهاب: "الشهرة جننتك... روحي لطبيب نفسي"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامي يُهاجم شيرين عبد الوهاب: "الشهرة جننتك... روحي لطبيب نفسي"! (فيديو)
05:00 | 2022-05-28
29/05/2022 18:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تدخل المنافسة.. ستُطلق أول هواتفها القابل للطي وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
غوغل تدخل المنافسة.. ستُطلق أول هواتفها القابل للطي وهذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2022-05-28
29/05/2022 18:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف "5G" جديد من "سامسونغ"... هذه مواصفاته وسعره منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف "5G" جديد من "سامسونغ"... هذه مواصفاته وسعره منافس! (فيديو)
14:00 | 2022-05-27
29/05/2022 18:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact