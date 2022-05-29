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لبنان

وزير الداخلية يكشف تفاصيل عملية تهريب مخدرات عبر المطار.. هذا ما أعلنه

Lebanon 24
29-05-2022 | 06:23
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي البيان التالي:

"تثبت القوى الأمنية مرة جديدة أنها بالمرصاد لكل محاولات تهريب المخدرات والممنوعات، وهي تمكنت اليوم وفي عملية نوعية من إحباط محاولة تهريب 18.3 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون الى دولة الكويت، عبر مطار رفيق الحريري الدولي.
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ويلفت مولوي الى انه وخلال التحقيقات الأولية تبيّن أن الموقوف السعودي الجنسية هو مقيمٌ في الكويت وبحوزته أوراق أمنية كويتية. وعلى ضوء ذلك، تواصل مولوي مع الجهات الكويتية المختصة في إطار التنسيق ومواصلة التحقيقات اللازمة، الامر الذي ينفي ما يتداوله البعض بأن الموقوف هو رجل أمن سعودي.

ويؤكد الوزير مولوي أن العمل مستمر لحماية مجتمعاتنا العربية من كل أنواع الاذى، مع التشديد على ان لبنان لن يكون ممراً أو منصة لتصدير الشر أو للتهريب".
 
 
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