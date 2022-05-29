حريقٌ كبير في طرابلس.. وفرق الإطفاء تُسيطر عليه (صور)

اندلع حريق أعشاب في منطقة الخناق - طرابلس، وتحديداً داخل الوادي المحاذي للطريق بإتجاه ابي سمراء.

وعلى الفور، توجّهت فرق الاطفاء في فوج اطفاء طرابلس إلى المكان وعملت على اخماد الحريق قبل تمدده.