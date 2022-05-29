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لبنان

حميه يعلن من مغدوشة انشاء مرفأ لصيانة السفن والخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية

Lebanon 24
29-05-2022 | 07:12
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 أعلن وزير النقل والأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حميه عن مشروع انشاء مرفأ لصيانة السفن والخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية لمنطقة الزهراني.
 
كلام حميه اتى خلال زيارة لمقام سيدة المنطرة في مغدوشة، لمناسبة انتهاء الشهر المريمي .
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واضاف: "ان هذا المشروع بدأ العمل عليه منذ اربعة اشهر وزرنا الكاميرون وفرنسا من أجل الإفادة من الخبرات. وان هذا المشروع مفتوح للاستثمار امام جميع دول العالم شرقا وغربا بإستثناء العدو الإسرائيلي وان هذا المشروح سيثبت الناس في ارضها وسيفتح الالاف فرص العمل".
 
وختم حميه: "إن لبنان ليس بلدا فقيرا بل على العكس يتمتع بموقع جغرافي مميز على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، من الممكن ان يفرض شروطه على العالم اجمع".
المصدر: الوكالة الوطنية
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