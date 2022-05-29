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لبنان

"حزب الله" يستنفر "عسكرياً".. ماذا يجري جنوباً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-05-2022 | 07:05
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تتجهُ الأنظارُ، اليوم الأحد، إلى القدس، حيثُ ينفذ مستوطنون إسرائليّون "مسيرة الأعلام" التي تعتبرها الفصائل الفلسطينية و"حزب الله" في لبنان، تدنيساً وتهديداً للمسجد الأقصى والقدس الشريف.
وفي ظلّ تلك المسيرة، تنامت التحذيرات من إمكانية لجوء حركة "أمس" في قطاع غزة و "حزب الله" في لبنان، إلى تنفيذ ردود "عسكرية" في العمق الإسرائيلي.
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التحذيرات هذه تنامت أكثر مع توقعات بأن يتم إطلاق رشقات صاروخيّة على المستوطنات الإسرائيلية، وهو الأمر الذي رفع من حالة الإستنفار في صفوف الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات هناك، وفق ما نقلته التقارير الصحفية. 
على جبهة لبنان، تكشف مصادر مقربة من "حزب الله" لـ"لبنان24" إنّ "هناك استنفاراً عالي المستوى لمقاتلي الحزب عند الحدود الجنوبية، وقد بدأ هذا الأمرُ خلال اليومين الأخيرين"، وأضافت: "الحزبُ على جهوزية في حال حصول أي تطور أمني، والأمور تحت الرصد والمراقبة، والتهديدات التي قيلت ضدّ إسرائيل جدية". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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