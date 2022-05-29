إشكال كبير في عكار بين أعضاء عائلة واحدة.. ماذا جرى؟

وقع إشكال عائلي في منطقة القليعات العكارية وتحديداً بين أفرادٍ من آل "خشفة"، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وقالت المصادر إنّ الإشكال أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، فيما أفادت المعلومات أيضاً عن إحراق عدد من المنازل والسيارات.

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وعلى الفور، عمل أهالي المنطقة على نقل الجرحى الى مستشفى اليوسف للعلاج، في حين سجل وفاة أحدهم.

وبحسب المعلومات، فإن الاشكال سببه خلافات على عقار.