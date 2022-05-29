Advertisement

لبنان

إشكال كبير في عكار بين أعضاء عائلة واحدة.. ماذا جرى؟

Lebanon 24
29-05-2022 | 07:29
A-
A+
Doc-P-957140-637894318055968610.jpg
Doc-P-957140-637894318055968610.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع إشكال عائلي في منطقة القليعات العكارية وتحديداً بين أفرادٍ من آل "خشفة"، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
 
وقالت المصادر إنّ الإشكال أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، فيما أفادت المعلومات أيضاً عن إحراق عدد من المنازل والسيارات.
Advertisement
 
وعلى الفور، عمل أهالي المنطقة على نقل الجرحى الى مستشفى اليوسف للعلاج، في حين سجل وفاة أحدهم.
وبحسب المعلومات، فإن الاشكال سببه خلافات على عقار.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:24 | 2022-05-29
11:16 | 2022-05-29
10:05 | 2022-05-29
10:00 | 2022-05-29
09:50 | 2022-05-29
09:40 | 2022-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website